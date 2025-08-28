 Aller au contenu
Combats
Combat de championnat du monde en septembre

«Être la première finale d'un gala MVP au Québec, c'est vraiment très motivant»

par 98.5 Sports

0:00
14:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2025 19:26

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Être la première finale d'un gala MVP au Québec, c'est vraiment très motivant»
Kim Clavel / Cogeco Média

La boxeuse québécoise Kim Clavel a rejoint le groupe américain MVP Promotion de Jake Paul il y a quelques jours. Et jeudi, on a su qu'elle allait disputer un combat de championnat du monde le 27 septembre au Québec, à l'Espace St-Denis.

Écoutez Kim Clavel commenter tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Celle qui demeure associée au Groupe Yvon Michel se battra face à l'Argentine Sol Cudos - invaincue - pour le titre IBF des poids pailles.

«C'est ma 10ᵉ finale que je vais faire le 27 septembre, mais d'être la première finale d'un gala de MVP pour leur premier gala, ici, au Québec. Pour moi, c'est vraiment très, très motivant.»

Kim Clavel

Kim Clavel/Cogeco media

Source: Kim Clavel/Cogeco media

Clavel souligne l’importance de la visibilité offerte par MVP pour la boxe féminine, l’évolution du sport, et cite Victoria Mboko comme source d’inspiration.

«Je me suis préparé toute ma vie pour ça. Je pense qu'à 34 ans, je suis rendue là. Quand je voyais les show de MVP, ça me donnait des frissons. Puis je disais à mes entraîneurs: ''J'aimerais ça être sur une de ces cartes-là un jour. Puis aujourd'hui, me voilà signée par cette compagnie de promotion. Je vais juste vivre ce moment-là, vivre le moment présent, puis profiter de cette plateforme qui m'est offerte, parce que je pense que cette visibilité-là peut faire une grosse différence pour la suite de ma carrière.»

Kim Clavel

Louis Jean et Kim Clavel/Cogeco Media

Source: Louis Jean et Kim Clavel/Cogeco Media

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'était à l'image de sa carrière, plein de rebondissements» -Lucas Sonnac
Les amateurs de sports
«C'était à l'image de sa carrière, plein de rebondissements» -Lucas Sonnac
0:00
10:08
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
Les amateurs de sports
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
0:00
4:55

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Faire de la course à pied pour le plaisir
Remise en forme
Faire de la course à pied pour le plaisir
«Zachary Bolduc a le tir pour marquer 30 buts dans la LNH» -Nicolas Cloutier
Face à face hockey
«Zachary Bolduc a le tir pour marquer 30 buts dans la LNH» -Nicolas Cloutier
«Pour les Cowboys de Dallas, c'est une lourde perte» -Bruno Heppell
Parsons s'en va à Green Bay pour 188 millions $
«Pour les Cowboys de Dallas, c'est une lourde perte» -Bruno Heppell
«C'était logique de me joindre à la Victoire à temps plein» -Caroline Ouellette
Ligue professionnelle de hockey féminin
«C'était logique de me joindre à la Victoire à temps plein» -Caroline Ouellette
Comment Carl Bombardier gère l'alimentation des joueurs du Mammoth
Ligue nationale
Comment Carl Bombardier gère l'alimentation des joueurs du Mammoth
Les Blue Jays ont comblé un déficit pour une 40e fois cette saison
Baseball
Les Blue Jays ont comblé un déficit pour une 40e fois cette saison
«C'est toute une expérience que vit Leylah» -Valérie Tétreault
Fernandez et Williams gagnent en double
«C'est toute une expérience que vit Leylah» -Valérie Tétreault
Le nom de Brad Marchand est sur toutes les lèvres
Qui est le leader de l'équipe canadienne?
Le nom de Brad Marchand est sur toutes les lèvres
Du water-polo au yoga chaud pour Tanya Paradis
Du sport d'équipe au défi individuel
Du water-polo au yoga chaud pour Tanya Paradis
La disparition éventuelle de la bière d'après-match?
Alcool et sport
La disparition éventuelle de la bière d'après-match?
«La NFL a beaucoup à gagner de cette relation» -Hugues Léger
Les fiançailles Travis Kelce-Taylor Swift
«La NFL a beaucoup à gagner de cette relation» -Hugues Léger
«Aller au Super Bowl, rien de moins pour les Ravens» -Bruno Heppell
Saison 2025 de la NFL
«Aller au Super Bowl, rien de moins pour les Ravens» -Bruno Heppell
«Les équipes de la KHL sont très agressives» -Neil Glasberg
Ils ciblent des entraîneurs de la LNH
«Les équipes de la KHL sont très agressives» -Neil Glasberg
«Les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe» -Michel Lacroix
Coupe Ryder États-Unis-Europe
«Les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe» -Michel Lacroix
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00