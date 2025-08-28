Combat de championnat du monde en septembre

La boxeuse québécoise Kim Clavel a rejoint le groupe américain MVP Promotion de Jake Paul il y a quelques jours. Et jeudi, on a su qu'elle allait disputer un combat de championnat du monde le 27 septembre au Québec, à l'Espace St-Denis.

Écoutez Kim Clavel commenter tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Celle qui demeure associée au Groupe Yvon Michel se battra face à l'Argentine Sol Cudos - invaincue - pour le titre IBF des poids pailles.