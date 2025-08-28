Combat de championnat du monde en septembre

La boxeuse québécoise Kim Clavel a rejoint le groupe américain MVP Promotion de Jake Paul il y a quelques jours. Et jeudi, on a su qu'elle allait disputer un combat de championnat du monde le 27 septembre au Québec, à l'Espace St-Denis.
Écoutez Kim Clavel commenter tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Celle qui demeure associée au Groupe Yvon Michel se battra face à l'Argentine Sol Cudos - invaincue - pour le titre IBF des poids pailles.
«C'est ma 10ᵉ finale que je vais faire le 27 septembre, mais d'être la première finale d'un gala de MVP pour leur premier gala, ici, au Québec. Pour moi, c'est vraiment très, très motivant.»
Clavel souligne l’importance de la visibilité offerte par MVP pour la boxe féminine, l’évolution du sport, et cite Victoria Mboko comme source d’inspiration.
«Je me suis préparé toute ma vie pour ça. Je pense qu'à 34 ans, je suis rendue là. Quand je voyais les show de MVP, ça me donnait des frissons. Puis je disais à mes entraîneurs: ''J'aimerais ça être sur une de ces cartes-là un jour. Puis aujourd'hui, me voilà signée par cette compagnie de promotion. Je vais juste vivre ce moment-là, vivre le moment présent, puis profiter de cette plateforme qui m'est offerte, parce que je pense que cette visibilité-là peut faire une grosse différence pour la suite de ma carrière.»
