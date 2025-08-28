En partenariat avec Hertz

Aux États-Unis, il est maintenant possible d'acheter une voiture sur Amazon.

La multinationale s'est associée à la compagnie de location Hertz pour un projet pilote visant à offrir une solution de rechange dans les régions sans concessionnaire.

Les voitures mises en vente sont usagées. Si ce projet est un succès, il est fort probable qu'Amazon offre aussi cette possibilité aux consommateurs canadiens.

Écoutez le rédacteur en chef de l’Annuel de l’Automobile, Benoît Charette, aborder le sujet à La commission.