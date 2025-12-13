Nouvel outil sur le cinémomètre

La Sûreté du Québec aura désormais en sa possession des cinémomètres qui calculent avec précision la distance entre les véhicules, pour donner des amendes aux automobilistes qui circulent trop près de la voiture qui les précède.

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile et rédacteur en chef de l’Annuel de l’automobile, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.