Nouvel outil sur le cinémomètre

La Sûreté du Québec aura désormais en sa possession des cinémomètres qui calculent avec précision la distance entre les véhicules, pour donner des amendes aux automobilistes qui circulent trop près de la voiture qui les précède.
Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile et rédacteur en chef de l’Annuel de l’automobile, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est le fait qu'on suit de trop près qui est à l'origine des carambolages. Donc, on a mis au point une méthode. Le cinémomètre donne deux choses : la vitesse à laquelle vous roulez et la distance à laquelle vous êtes de celui-ci. Donc, on a simplement rajouté un autre outil qui permet de dire si un automobiliste suit de trop près.»