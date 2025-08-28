Vers la fin des prières de rue?

François Legault, premier ministre du Québec, a l'intention de déposer un projet de loi interdisant la prière en public, dans la foulée d’un rapport sur la laïcité publié cette semaine.
Écoutez le vulgarisateur Farnell Morissett, suivi d'auditeurs, réagir au souhait du gouvernement québécois de mettre fin aux prières de rue.
«J'ai hâte de voir quels seront les termes exacts pour justifier cette décision, parce qu'il va falloir ensuite définir ce qu'est une prière en public. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Que si je veux me marier dans un parc, il va falloir que je le fasse sans prêtre ? C'est beau de faire une déclaration du genre, mais l'appliquer de façon juste et équitable, c'est là que réside la difficulté. Je pense que le diable est dans les détails, comme on dit souvent.»