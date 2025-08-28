 Aller au contenu
Politique provinciale
Vers la fin des prières de rue?

«J'ai hâte de voir quels seront les termes exacts pour justifier cette décision»

par 98.5

0:00
19:42

Entendu dans

La commission

le 28 août 2025 13:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«J'ai hâte de voir quels seront les termes exacts pour justifier cette décision»
Que pensez-vous de cette décision de François Legault? / Lemonsoup14/Adobe Stock

François Legault, premier ministre du Québec, a l'intention de déposer un projet de loi interdisant la prière en public, dans la foulée d’un rapport sur la laïcité publié cette semaine.

Écoutez le vulgarisateur Farnell Morissett, suivi d'auditeurs, réagir au souhait du gouvernement québécois de mettre fin aux prières de rue.

«J'ai hâte de voir quels seront les termes exacts pour justifier cette décision, parce qu'il va falloir ensuite définir ce qu'est une prière en public. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Que si je veux me marier dans un parc, il va falloir que je le fasse sans prêtre ? C'est beau de faire une déclaration du genre, mais l'appliquer de façon juste et équitable, c'est là que réside la difficulté. Je pense que le diable est dans les détails, comme on dit souvent.»

Farnell Morissett

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le salaire des députés québécois augmentera de 7.5 % en 2025
La commission
Le salaire des députés québécois augmentera de 7.5 % en 2025
0:00
14:56
«Un gros show de boucane de François Legault» -Frédéric Bérard
La commission
«Un gros show de boucane de François Legault» -Frédéric Bérard
0:00
5:25

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Un équipage 100 % féminin
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
En partenariat avec Hertz
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
Des parents s’invitent à la première journée de cégep de leur enfant
Pratiques trop infantilisantes?
Des parents s’invitent à la première journée de cégep de leur enfant
Le salaire des députés québécois augmentera de 7.5 % en 2025
Rémunération des élus
Le salaire des députés québécois augmentera de 7.5 % en 2025
«Un gros show de boucane de François Legault» -Frédéric Bérard
Vers l'interdiction des prières de rue?
«Un gros show de boucane de François Legault» -Frédéric Bérard
Le Canada devrait-il légiférer pour mieux protéger son drapeau?
Une pétition en ce sens circule sur le web
Le Canada devrait-il légiférer pour mieux protéger son drapeau?
Québec baisse son financement: «Une douche froide pour le monde municipal»
Sécurité routière autour des écoles
Québec baisse son financement: «Une douche froide pour le monde municipal»
Les fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce ont des impacts sur la bourse
La nouvelle reprise partout dans le monde
Les fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce ont des impacts sur la bourse
«L'espèce de vide sur les enjeux du quotidien m'agace» -Claude Pinard
De Centraide au poste de conseiller?
«L'espèce de vide sur les enjeux du quotidien m'agace» -Claude Pinard
«C'est très rare de voir un premier ministre se mêler d'une enquête policière»
SAAQclic
«C'est très rare de voir un premier ministre se mêler d'une enquête policière»
«Il y a des conducteurs qui lisent ou écoutent des films sur leur iPad»
Accident mortel sur la 30
«Il y a des conducteurs qui lisent ou écoutent des films sur leur iPad»
Le PDG de l'ACQ préoccupé par le «Far West» qui règne sur les routes du Québec
L'Association du camionnage sonne l'alarme
Le PDG de l'ACQ préoccupé par le «Far West» qui règne sur les routes du Québec
«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant»
Interdiction de la prière de rue
«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant»
À Lamarche, au Saguenay-Lac-St-Jean: tirage de 14 terrains à «prix abordables»
Revitalisation de municipalité
À Lamarche, au Saguenay-Lac-St-Jean: tirage de 14 terrains à «prix abordables»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00