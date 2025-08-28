Vers la fin des prières de rue?

François Legault, premier ministre du Québec, a l'intention de déposer un projet de loi interdisant la prière en public, dans la foulée d’un rapport sur la laïcité publié cette semaine.

Écoutez le vulgarisateur Farnell Morissett, suivi d'auditeurs, réagir au souhait du gouvernement québécois de mettre fin aux prières de rue.