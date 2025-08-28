 Aller au contenu
Justice et faits divers
Poursuite au civil

«Shabeka Taylor, c'est une femme excessivement courageuse» -Marwah Rizqy

par 98.5

0:00
12:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Shabeka Taylor, c'est une femme excessivement courageuse» -Marwah Rizqy
Marwah Rizqy / La Presse Canadienne

La député libérale de St-Laurent à Montréal, Marwah Rizqy, appuie sans réserve la femme qui poursuit au civil trois de ses anciens entraîneurs de basketball et un centre de services scolaire pour les abus qu'elle aurait subis entre les années 2006 et 2012.

Shabeka Taylor, 31 ans, poursuit pour plus de 3 M$ Charles-Xavier Boilard, Daniel Lacasse et Ratsco Popovic ainsi que le CSS Marguerite-Bourgeoys.

Écoutez Marwah Rizqy réagir à cette histoire, jeudi, à Lagacé le matin.

«Shabeka Taylor, c'est une femme excessivement courageuse. Elle sort de l'ombre parce qu'elle veut raconter son histoire [...] C'est important qu'il y ait vraiment une prise de conscience que lorsqu'une personne est en situation d'autorité, ça n'existe pas, cette fameuse relation amoureuse.»

Marwah Rizqy

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
Lagacé le matin
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
0:00
5:56
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
Le Québec maintenant
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
0:00
4:12

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
Maisons de chambres
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Des députés du Québec
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
La compétition aura lieu à Montréal
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
Contenus numériques
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
«François Legault évoque des souvenirs comme l'odeur des cahiers neufs»
La rentrée scolaire sur les réseaux sociaux
«François Legault évoque des souvenirs comme l'odeur des cahiers neufs»
44 chantiers majeurs à Montréal: «D'ici 2030, on va vraiment souffler»
Circulation difficile cet automne
44 chantiers majeurs à Montréal: «D'ici 2030, on va vraiment souffler»
«On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec» -Jean-Léon Laffitte
Cours de Culture et citoyenneté québécoise
«On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec» -Jean-Léon Laffitte
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
4 suspects pour des crimes dans le fiasco SAAQclic
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
Partenariat historique avec les autochtones: «On a réussi un coup de maître»
Immense développement éolien dans l'Est
Partenariat historique avec les autochtones: «On a réussi un coup de maître»
Zones scolaires: «Beaucoup de négligence des automobilistes» -Fady Dagher
Début des classes à Montréal
Zones scolaires: «Beaucoup de négligence des automobilistes» -Fady Dagher
«La Banque Royale a fait 2,5 M$ l'heure de mai à juillet !» -Marie-Eve Fournier
Une hausse de 20% de son bénéfice
«La Banque Royale a fait 2,5 M$ l'heure de mai à juillet !» -Marie-Eve Fournier
«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»
Témoignage de Geneviève Guilbault à la commission
«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»
La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Rentrée scolaire
La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
Veut-il rester avec les Oilers?
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00