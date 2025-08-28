Poursuite au civil

La député libérale de St-Laurent à Montréal, Marwah Rizqy, appuie sans réserve la femme qui poursuit au civil trois de ses anciens entraîneurs de basketball et un centre de services scolaire pour les abus qu'elle aurait subis entre les années 2006 et 2012.

Shabeka Taylor, 31 ans, poursuit pour plus de 3 M$ Charles-Xavier Boilard, Daniel Lacasse et Ratsco Popovic ainsi que le CSS Marguerite-Bourgeoys.

