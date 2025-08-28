 Aller au contenu
Justice et faits divers
Poursuite au civil trois de ses ex-entraîneurs

Elle aurait été abusée des années: «Les choses doivent changer» -Shabeka Taylor

le 28 août 2025 06:06

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
La chroniqueuse Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Shabeka Taylor, une femme qui est aujourd'hui âgée de 31 ans, poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs de basketball et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour les abus qu’elle aurait subis pendant plusieurs années.

C’est une histoire qui avait fait grand bruit en 2022 alors que des entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent avaient été accusés de crimes sexuels sur des jeunes.

D'ailleurs, les procédures judiciaires au criminel sont toujours en cours.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel, qui a été la première à révéler cette affaire mercredi après-midi, en discuter avec Patrick Lagacé jeudi matin.

Elle dit avoir été victime entre 2006 et 2012 d’abus sexuels alors qu’elle fréquentait l’école secondaire Saint-Laurent. Elle avait 14 ans lors de la première agression alléguée.

«En tant que jeune femme noire, j’ai été abandonnée à mon propre sort par le système qui devait me protéger. Le pouvoir placé entre les mains de mes anciens entraîneurs a été utilisé contre moi. Le silence qui perdure depuis toutes ces années a eu de profondes conséquences sur ma personne. Les choses doivent changer.»

Déclaration de Shabeka Taylor, envoyée à notre chroniqueuse, par son avocat

