Saison 2025 de la NFL

Nous sommes à un peu plus d'une semaine du début de la saison de la NFL. Et c'est déjà le temps des prédictions.
Écoutez Bruno Heppell, analyste football du Réseau des sports et spécialiste de football au réseau Cogeco, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sections Nord et Sud de l'Association américaine
- Les Browns seront - encore - à la traîne;
- Les Ravens sont les Eagles de l'Américaine... et ils se sont améliorés;
- Les Bengals gaspillent les meilleures années de Joe Burrow: leur défense doit s'améliorer;
- Que feront les Steelers avec Aaron Rodgers;
- Les Texas devront produire à l'attaque;
- Ça passe ou ça casse pour Trevor Lawrence avec les Jaguars.