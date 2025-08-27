Ils ciblent des entraîneurs de la LNH

Le Montréalais Neil Glasberg est le fondateur, président et chef de la direction de l'agence PBI Sports & Entertainment.
Et il est notamment agent... d'entraîneurs.
Écoutez Neil Glasberg parler de son parcours d'agent d'entraîneurs au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Glasberg a investi le milieu il y a une quinzaine d'années en constatant l’absence de représentation pour les entraîneurs
- Il évoque la rareté de la concurrence et l’expansion de son modèle d’affaires vers le Baseball majeur
- L’importance du soutien psychologique pour les entraîneurs
- La migration des entraîneurs québécois vers la KHL.
«Je peux dire que les équipes de KHL sont très agressives dans les dernières années en essayant de recruter des coachs de la Ligue nationale pour aller travailler en Russie.»