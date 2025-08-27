 Aller au contenu
Soccer
Ivan Jaime avec le CF Montréal

«Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

0:00
9:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 août 2025 18:53

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis Jean
Louis Jean
«Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Ivan Jaime, joueur désigné de 24 ans, a été présenté au CF Montréal, mercredi, lors d'une conférence de presse, après son départ du FC Porto.

Écoutez Jeremy Filosa résumer le point de presse de Ivan Jaime et commenter son arrivée à Montréal.

Les sujets discutés

  • «Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde»;
  • Jaime a adoré ce qu'il a vu de Montréal jusqu'ici;
  • L'Espagnol explique pourquoi il est venu à Montréal;
  • Selon Jeremy Filosa, le potentiel est très élevé;
  • Comment l'arrivée de Jaime s'est orchestrée.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
Les amateurs de sports
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
0:00
11:05
«Ivan Jaime est une bonne prise pour le CF, mais...»-Patrice Bernier
Les amateurs de sports
«Ivan Jaime est une bonne prise pour le CF, mais...»-Patrice Bernier
0:00
4:15

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Mailloux est un gars de la LNH: nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien»
Jim Montgomery sur l'échange Bolduc-Mailloux
«Mailloux est un gars de la LNH: nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien»
Objectif: l'or pour les trois équipes, selon Marie-Philip Poulin
Camp d'orientation olympique hockey
Objectif: l'or pour les trois équipes, selon Marie-Philip Poulin
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Dépisteur des Ducks d'Anahiem
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Saison 2025 NFL
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
La domination chinoise menacée
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
Agence Meridian Hockey
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
De plus en plus populaires
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
Pas encore de nouveau contrat pour McDavid
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
«J'ai apporté des changements à mon jeu» -Maude-Aimée Leblanc
Une 20e position à l'Omnium canadien
«J'ai apporté des changements à mon jeu» -Maude-Aimée Leblanc
«On a vu Félix très offensif, exprimer ses réactions» -Sylvain Bruneau
Pour conclure sa victoire
«On a vu Félix très offensif, exprimer ses réactions» -Sylvain Bruneau
On parle de remise en forme pour un athlète professionnel
Posture et performance
On parle de remise en forme pour un athlète professionnel
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
49 circuits pour un receveur, un record
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
La saison de misère de Lewis Halmilton chez Ferrari
Formule 1
La saison de misère de Lewis Halmilton chez Ferrari
La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones
Cowboys de Dallas
La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00