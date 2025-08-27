Ivan Jaime avec le CF Montréal

Ivan Jaime, joueur désigné de 24 ans, a été présenté au CF Montréal, mercredi, lors d'une conférence de presse, après son départ du FC Porto.
Écoutez Jeremy Filosa résumer le point de presse de Ivan Jaime et commenter son arrivée à Montréal.
Les sujets discutés
- «Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde»;
- Jaime a adoré ce qu'il a vu de Montréal jusqu'ici;
- L'Espagnol explique pourquoi il est venu à Montréal;
- Selon Jeremy Filosa, le potentiel est très élevé;
- Comment l'arrivée de Jaime s'est orchestrée.