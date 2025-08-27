Manque d'eau (pluie) pour les agriculteurs

Dans le sud du Québec, des agriculteurs n’en peuvent plus: ils doivent creuser toujours plus creux pour trouver de l’eau et parfois laisser mourir leurs récoltes.

À Mercier et à Saint-Rémi, en Montérégie, les nappes phréatiques baissent dangereusement, et les maires tirent la sonnette d’alarme.

Écoutez Pascal Forest, agriculteur maraîcher, discuter de ce problème au micro de Philippe Cantin.

Malgré l’irrigation et des réservoirs, la chaleur extrême affecte la qualité et le rendement des crucifères exportés vers les États-Unis, ainsi que d’autres légumes, comme les carottes et le soja, aggravés par les changements climatiques.