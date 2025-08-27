 Aller au contenu
Leylah Fernandez en double avec Venus Williams

«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet

par 98.5 Sports

le 27 août 2025 16:12

Philippe Cantin
Evelyne Audet
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Evelyne Audet / Cogeco Média

Jusqu'à maintenant, ça va bien pour les représentants masculins du Canada aux Internationaux de tennis des États-Unis. Et aussi pour Leylah Annie Fernandez.

Écoutez Évelyne Audet parler de la situation qui prévaut pour les nôtres, à New York, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Auger-Aliassime, Shapovalov et Diallo au deuxième tour;
  • L'équipe de Leylah Fernandez a demandé à Venus Williams de jouer en double avec elle;
  • Des joueurs comme Casper Ruud et Alexander Zverev se plaignent de l’odeur de cannabis qui flotte dans l'air au US Open.
     
