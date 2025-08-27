Leylah Fernandez en double avec Venus Williams

Jusqu'à maintenant, ça va bien pour les représentants masculins du Canada aux Internationaux de tennis des États-Unis. Et aussi pour Leylah Annie Fernandez.
Écoutez Évelyne Audet parler de la situation qui prévaut pour les nôtres, à New York, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Auger-Aliassime, Shapovalov et Diallo au deuxième tour;
- L'équipe de Leylah Fernandez a demandé à Venus Williams de jouer en double avec elle;
- Des joueurs comme Casper Ruud et Alexander Zverev se plaignent de l’odeur de cannabis qui flotte dans l'air au US Open.