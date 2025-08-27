Lors de la commission Gallant, Éric Caire, l'ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique, a témoigné sur les dépassements de coûts du virage numérique de la SAAQ, affirmant n’avoir pris conscience de l’ampleur du problème qu’en 2022, malgré un courriel de 2021 évoquant déjà des surcoûts.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour le réseau Cogeco, faire le point sur ce témoignage important de l'ex-ministre, mercredi, à La commission.
«Éric Caire maintient sa version des faits au sujet des dépassements de coûts. On peut dire qu'il persiste et signe, disons, parce qu'il continue de dire que ce n'est qu'en 2022 qui a réalisé que les coûts du virage numérique de la SAAQ étaient en forte augmentation, donc qu'il ne savait pas du tout, avant 2022, qu'on se dirigeait vers un désastre financier.»