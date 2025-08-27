Élue députée de la Coalition avenir Québec dans Châteauguay en 2018, MarieChantal Chassé a été aussitôt nommée ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Un poste qu'elle a occupé jusqu'au 8 janvier 2019 seulement.

Elle ne s’est pas représentée en 2022.

Comment va-t-elle aujourd'hui?

Quelles sont ses réflexions sur son passage éclair en politique?

Écoutez MarieChantal Chassé, ancienne ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ingénieure et femme d'affaires, répondre à ces questions mercredi à Radio textos avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.