Élue députée de la Coalition avenir Québec dans Châteauguay en 2018, MarieChantal Chassé a été aussitôt nommée ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Un poste qu'elle a occupé jusqu'au 8 janvier 2019 seulement.
Elle ne s’est pas représentée en 2022.
Comment va-t-elle aujourd'hui?
Quelles sont ses réflexions sur son passage éclair en politique?
Écoutez MarieChantal Chassé, ancienne ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ingénieure et femme d'affaires, répondre à ces questions mercredi à Radio textos avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.
«C'est toujours assez particulier pour moi d'être présentée encore avec cette portion de parcours de quelques mois dans ma vie. C'est comme si c'est un peu à côté de moi ou à part de moi. C'est vraiment particulier de l'entendre [...] d'être définie par trois mois dans sa vie.»
Source: Cogeco Média