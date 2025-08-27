 Aller au contenu
Politique provinciale
Passage éclair en politique

«C'est comme être définie par trois mois dans sa vie» -MarieChantal Chassé

le 27 août 2025 11:07

Marie-Eve Tremblay
«C'est comme être définie par trois mois dans sa vie» -MarieChantal Chassé
MarieChantal Chassé, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale, le jeudi 29 novembre 2018. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Élue députée de la Coalition avenir Québec dans Châteauguay en 2018, MarieChantal Chassé a été aussitôt nommée ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Un poste qu'elle a occupé jusqu'au 8 janvier 2019 seulement.

Elle ne s’est pas représentée en 2022.

Comment va-t-elle aujourd'hui?

Quelles sont ses réflexions sur son passage éclair en politique?

Écoutez MarieChantal Chassé, ancienne ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ingénieure et femme d'affaires, répondre à ces questions mercredi à Radio textos avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay. 

«C'est toujours assez particulier pour moi d'être présentée encore avec cette portion de parcours de quelques mois dans ma vie. C'est comme si c'est un peu à côté de moi ou à part de moi. C'est vraiment particulier de l'entendre [...] d'être définie par trois mois dans sa vie.»

MarieChantal Chassé

