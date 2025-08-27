Fiasco SAAQclic et commission Gallant

François Legault témoignera à la commission Gallant qui enquête sur le fiasco du virage numérique à la SAAQ.
Le premier ministre livrera sa version des faits sous serment mardi prochain.
Son chef de cabinet, Martin Koskinen, témoignera aussi le même jour de même qu'Yves Ouellet, qui occupait durant une certaine période le poste de secrétaire général du conseil exécutif, qui correspond au poste du plus haut fonctionnaire du Québec.
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur ce qui s'est passé et ce qui s'en vient à la commission Gallant.
«On a entendu des témoignages qui démontrent que des ministres très influents de son cabinet, qui sont dans le cercle fermé des proches de François Legault, ont eu accès à l'information sur les tarifs, les dépassements de coûts du projet SAAQclic. Et donc là, ça commence à se refermer [...] Que savait François Legault? Est-ce que ses ministres lui ont parlé? Est-ce qu'il y a eu des échanges d'information? C'est ça qu'on veut savoir. On veut aller au fond des choses.»
Autres sujets abordés
- Retour sur le témoignage de Pierre E. Rodrigue qui a peut-être mis le doigt sur un point important mardi;
- Importante annonce de François Legault en Gaspésie concernant Hydro-Québec et les Premières nations.