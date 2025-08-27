Fiasco SAAQclic et commission Gallant

François Legault témoignera à la commission Gallant qui enquête sur le fiasco du virage numérique à la SAAQ.

Le premier ministre livrera sa version des faits sous serment mardi prochain.

Son chef de cabinet, Martin Koskinen, témoignera aussi le même jour de même qu'Yves Ouellet, qui occupait durant une certaine période le poste de secrétaire général du conseil exécutif, qui correspond au poste du plus haut fonctionnaire du Québec.

