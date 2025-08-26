Pas encore de nouveau contrat pour McDavid

L'ancien entraîneur des gardiens de but des Canadiens de Montréal et spécialiste hockey chez Cogeco, Stéphane Waite, a passé une partie de l'été en Europe (Suisse et France) pour ses camps de perfectionnement.
Ce qui ne l'empêche pas de suivre l'actualité hockey.
Écoutez Stéphane Waite au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les retrouvailles de Stéphane Waite avec Christobal Huet en Europe;
- Le camp d’orientation d’Équipe Canada, à Calgary, avant les Jeux olympiques de Milan;
- Toujours pas de prolongation de contrat pour Connor McDavid (Oilers) et Kirill Kaprizov (Wild);
- Le développement des gardiens québécois.