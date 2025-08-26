 Aller au contenu
Arts et spectacles
Taylor Swift et Travis Kelce fiancés

«On sent réellement le plan marketing» -Henry Arnaud

par 98.5

0:00
9:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On sent réellement le plan marketing» -Henry Arnaud
Taylor Swift et Travis Kelce après la finale de l'AFC en janvier. / AP/Charlie Riedel

La vedette musicale planétaire Taylor Swift et le joueur des Chiefs de Kansas City Travis Kelce ont officiellement annoncé leurs fiançailles, mardi.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, discuter de tout ce qui pourrait découler de cette annonce en compagnie de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Le rayonnement de cette annonce est phénoménal
  • Taylor Swift pourrait-elle être la prochaine vedette du spectacle de la mi-temps du Super Bowl?
  • L'ex-reine de tennis Serena Williams s'administre des injections hebdomadaires pour perdre du poids
