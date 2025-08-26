Taylor Swift et Travis Kelce fiancés

La vedette musicale planétaire Taylor Swift et le joueur des Chiefs de Kansas City Travis Kelce ont officiellement annoncé leurs fiançailles, mardi.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, discuter de tout ce qui pourrait découler de cette annonce en compagnie de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Le rayonnement de cette annonce est phénoménal
- Taylor Swift pourrait-elle être la prochaine vedette du spectacle de la mi-temps du Super Bowl?
- L'ex-reine de tennis Serena Williams s'administre des injections hebdomadaires pour perdre du poids