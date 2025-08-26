La fin des devoirs? … titrait Le Journal de Montréal plus tôt cette semaine. Grand dossier sur la question. Les pours, les contres, que disent les études?

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Katia Gagnon commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sondages montrent que 90 % des parents jugent les devoirs nécessaires, mais 40 % les considèrent comme une corvée.

Les études - dont une méta-analyse de 50 000 études - concluent que l’impact des devoirs sur la performance scolaire est négligeable au primaire, alors que la lecture quotidienne et l’engagement parental sont plus bénéfiques, selon le Conseil supérieur d’éducation et les recommandations internationales.