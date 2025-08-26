 Aller au contenu
Société
Société

La fin des devoirs? Les pour et les contre

par 98.5

0:00
6:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 16:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
La fin des devoirs? Les pour et les contre
Katia Gagnon / Cogeco Média

La fin des devoirs? … titrait Le Journal de Montréal plus tôt cette semaine. Grand dossier sur la question. Les pours, les contres, que disent les études?

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Katia Gagnon commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sondages montrent que 90 % des parents jugent les devoirs nécessaires, mais 40 % les considèrent comme une corvée.

Les études - dont une méta-analyse de 50 000 études - concluent que l’impact des devoirs sur la performance scolaire est négligeable au primaire, alors que la lecture quotidienne et l’engagement parental sont plus bénéfiques, selon le Conseil supérieur d’éducation et les recommandations internationales.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec?
Radio textos
A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec?
0:00
14:02
État des rues à Montréal: Luc Ferrandez critique la vérificatrice générale
Lagacé le matin
État des rues à Montréal: Luc Ferrandez critique la vérificatrice générale
0:00
5:18

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Montréal insuffisamment équipée pour l'entretien de ses rues
Rapport annuel de la vérificatrice générale
Montréal insuffisamment équipée pour l'entretien de ses rues
«On sent réellement le plan marketing» -Henry Arnaud
Taylor Swift et Travis Kelce fiancés
«On sent réellement le plan marketing» -Henry Arnaud
Carney veut la construction d’un port à Contrecœur: quels en seront les impacts?
En voyage en Europe
Carney veut la construction d’un port à Contrecœur: quels en seront les impacts?
Le témoignage de Legault va-t-il repousser le remaniement ministériel?
En direct de la commission Gallant
Le témoignage de Legault va-t-il repousser le remaniement ministériel?
Félix Auger Alisassime en action à l'US Open
Tennis
Félix Auger Alisassime en action à l'US Open
Le cinéma québécois fait-il bonne figure en France?
Festival du film francophone d’Angoulême
Le cinéma québécois fait-il bonne figure en France?
«Notre souveraineté n'a jamais été autant attaquée» -Richard Blanchette
Défense canadienne
«Notre souveraineté n'a jamais été autant attaquée» -Richard Blanchette
«On ne parle pas d'une situation grossière où il y aurait eu de la négligence»
Outils dentaires mal stérilisés
«On ne parle pas d'une situation grossière où il y aurait eu de la négligence»
La Grande séduction en Beauce
Médecins recherchés
La Grande séduction en Beauce
Quels seront les impacts du retrait des contre-tarifs sur l’économie canadienne?
Guerre commerciale
Quels seront les impacts du retrait des contre-tarifs sur l’économie canadienne?
«Ne mettez pas les pieds ici», a dit le gouverneur de l'État» -Valérie Beaudoin
La Garde nationale à Chicago?
«Ne mettez pas les pieds ici», a dit le gouverneur de l'État» -Valérie Beaudoin
«Mark Carney est potentiellement en perte de crédibilité» -Dimitri Soudas
Relations économiques Canada-États-Unis
«Mark Carney est potentiellement en perte de crédibilité» -Dimitri Soudas
Convocation potentielle de François Legault: «C'est une faute importante»
Commission Gallant
Convocation potentielle de François Legault: «C'est une faute importante»
OD : «C'est devenu un peu un grand n'importe quoi» -Maude Michaud
Émission qui s'éloigne de son but
OD : «C'est devenu un peu un grand n'importe quoi» -Maude Michaud
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30