En voyage en Europe

Le premier ministre Mark Carney annoncera dans les deux prochaines semaines un investissement majeur: la construction d’un nouveau port à Contrecœur, dans l’est de Montréal.

Il a abordé le sujet mardi, à Berlin, aux côtés du chancelier allemand

En quoi consiste ce projet de plusieurs milliards de dollars dont la construction pourrait débuter fin septembre? Et quels seront les impacts d'un tel projet?

Écoutez Julien Beaudry, chef de cabinet, vice-président Communications et relations externes à Administration portuaire de Montréal, en discuter au micro de Philippe Cantin.