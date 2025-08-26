 Aller au contenu
Politique fédérale
En voyage en Europe

Carney veut la construction d’un port à Contrecœur: quels en seront les impacts?

par 98.5

0:00
6:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 16:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Carney veut la construction d'un port à Contrecœur: quels en seront les impacts?
Le premier ministre du Canada, Mark Carney / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Le premier ministre Mark Carney annoncera dans les deux prochaines semaines un investissement majeur: la construction d'un nouveau port à Contrecœur, dans l'est de Montréal.  

Il a abordé le sujet mardi, à Berlin, aux côtés du chancelier allemand

En quoi consiste ce projet de plusieurs milliards de dollars dont la construction pourrait débuter fin septembre? Et quels seront les impacts d'un tel projet?

Écoutez Julien Beaudry, chef de cabinet, vice-président Communications et relations externes à Administration portuaire de Montréal, en discuter au micro de Philippe Cantin.

