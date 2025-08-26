Le joueur de tennis canadien Félix Auger-Aliassime affronte le Britannique Billy Harris en première ronde de l'US Open.
Le Québécois a pris de l'avance en remportant la première manche contre la 151e raquette mondiale.
Écoutez le résumé de la rencontre du chroniqueur sportif Meeker, mardi, avec Philippe Cantin.
Autres sujets abordés:
- Retour sur les victoires de Gabriel Diallo et de Denis Shapovalov;
- Le joueur des Chiefs de Kansas City Travis Kelce annonce ses fiançailles avec la chanteuse Taylor Swift.