Sports
Tennis

Félix Auger Alisassime en action à l'US Open

par 98.5

0:00
4:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 16:12

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Félix Auger Alisassime en action à l'US Open
Félix Auger Alisassime en action à l'US Open le 26 août 2025 / The Associated Press / Adam Hunger

Le joueur de tennis canadien Félix Auger-Aliassime affronte le Britannique Billy Harris en première ronde de l'US Open. 

Le Québécois a pris de l'avance en remportant la première manche contre la 151e raquette mondiale.

Écoutez le résumé de la rencontre du chroniqueur sportif Meeker, mardi, avec Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Retour sur les victoires de Gabriel Diallo et de Denis Shapovalov;
  • Le joueur des Chiefs de Kansas City Travis Kelce annonce ses fiançailles avec la chanteuse Taylor Swift.
