La ligue de baseball junior du Québec a remporté la médaille d’argent au Championnat canadien de baseball à Regina.
Écoutez Daniel Bélisle, président de la ligue de baseball junior du Québec, raconter le parcours difficile pour remporter cette médaille, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On jouait pour l'or, on était champion deux en ligne, mais si on regarde tout le contexte, tout ce que ces gars-là ont traversé, je pense que la médaille d'argent au bout de la ligne, c'est très, très, très satisfaisant. Il est arrivé tellement de choses. On a même eu un joueur qui a reçu une balle rapide en plein visage en quart de finale. C'est notre meilleur joueur.»