Coupures de postes fédéraux

S'il est commun d'avoir des difficultés à rejoindre des représentants de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au téléphone, la tâche pourrait devenir encore plus compliquée à l'avenir.

Avec la baisse du nombre d'employés fédéraux, moins de 5 % des appels logés à l'ARC sont retournés, selon le syndicat des responsables des centres d'appel.

Le nombre de plaintes logées à l'Ombudsman des contribuables explose, si bien que les réponses aux requêtes des citoyens prennent environ deux mois au lieu de cinq jours en temps normal.

Écoutez François Boileau, Ombudsman des contribuables, répondre aux questions de Nathalie Normandeau et Luc Ferandez sur le sujet.