Politique fédérale
Coupures de postes fédéraux

Moins de 5 % des appels à l'ARC sont retournés aux citoyens

le 26 août 2025 13:25

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Moins de 5 % des appels à l'ARC sont retournés aux citoyens
Moins de 5 % des appels logés à l'ARC sont retournés selon le syndicat des responsables des centres d'appel. / La Presse Canadienne / Adrian Wyld

S'il est commun d'avoir des difficultés à rejoindre des représentants de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au téléphone, la tâche pourrait devenir encore plus compliquée à l'avenir. 

Avec la baisse du nombre d'employés fédéraux, moins de 5 % des appels logés à l'ARC sont retournés, selon le syndicat des responsables des centres d'appel.

Le nombre de plaintes logées à l'Ombudsman des contribuables explose, si bien que les réponses aux requêtes des citoyens prennent environ deux mois au lieu de cinq jours en temps normal.

Écoutez François Boileau, Ombudsman des contribuables, répondre aux questions de Nathalie Normandeau et Luc Ferandez sur le sujet.

«On est à peu près juste 32 employés pour couvrir l'ensemble du territoire canadien. Donc on ne manque pas de boulot et puis on ne respecte même pas nos propres normes de service. Aujourd'hui, on traite les plaintes seulement du 2 au 6 juin 20, 25. Donc, on est très en retard.»

François Boileau

