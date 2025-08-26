En direct de la commission Gallant

Pierre E. Rodrigue, ancien sous-ministre au département de la Cybersécurité et du Numérique, a poursuivi son témoignage à la commission Gallant, qui enquête sur les dépassements de coûts du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Il a révélé avoir reçu plusieurs textos mystérieux dans la foulée du fiasco SAAQclic qui le menaçait de lui «mettre sur le dos» le scandale.

Une situation jugée très sérieuse par le juge Denis Gallant.

Écoutez le résumé de Philippe Bonneville, journaliste pour le réseau Cogeco, qui a assisté mardi aux audiences de la commission Gallant, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.