Politique provinciale
La commission Gallant se poursuit

«J'ai l'impression que soit on a menti, soit on a fait preuve d'incompétence»

le 26 août 2025 12:18

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Alors que plusieurs ministres et ex-ministres seront appelés à témoigner cette semaine à la commission Gallant, le premier ministre François Legault a laissé entendre qu'il pourrait accepter d'y participer lui aussi, s’il était invité à le faire.

Pour le moment aucune demande formelle n'a été envoyée au bureau du chef du gouvernement.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'éventuelle participation de François Legault à la commission Gallant, mardi, lors de leur émission.

«Moi, je ne crois pas qu'on va apprendre quoi que ce soit de la participation du premier ministre. On l'a dit, c'est une situation où c'est facile de communiquer une information erronée, parce que trop complexe. C'est facile, comme élu, d'ignorer cette information, de toute manière.»

Luc Ferrandez

«L'enjeu, Luc, c'est davantage ce que savaient ou ne savaient pas les ministres et qu'ont dit les hauts dirigeants de la SAAQ aux politiques? Est-ce que toute l'information a été communiquée de la bonne façon? C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on a menti? Parce que là, lorsque je regarde tout ça, Luc, j'ai l'impression que soit on a menti, soit on a fait preuve d'incompétence.»

Nathalie Normandeau

