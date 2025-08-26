La commission Gallant se poursuit

Alors que plusieurs ministres et ex-ministres seront appelés à témoigner cette semaine à la commission Gallant, le premier ministre François Legault a laissé entendre qu'il pourrait accepter d'y participer lui aussi, s’il était invité à le faire.

Pour le moment aucune demande formelle n'a été envoyée au bureau du chef du gouvernement.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'éventuelle participation de François Legault à la commission Gallant, mardi, lors de leur émission.