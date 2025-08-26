En cette semaine de rentrée scolaire, on vous livre des conseils pour s'équiper numériquement pour le retour au travail ou à l'école.
C'est aussi l'occasion pour rappeler les bonnes pratiques de prévention pour la sauvegarde de vos données personnelles sur le web.
Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoicharron.com, donner les bonnes astuces pour réussir sa rentrée numérique à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, mardi.
Les liens utiles:
- Fin de Windows 10 dans deux mois, transformez votre vieux PC en Chromebook!
- Des ordinateurs reconditionnés à petit prix;
- Site pour racheter des cellulaires usagés et garantis;
- Réduisez votre facture de forfait internet à la maison en testant votre vitesse de connexion;
- Acheter des livres usagés pour l’université.