En cette semaine de rentrée scolaire, on vous livre des conseils pour s'équiper numériquement pour le retour au travail ou à l'école.

C'est aussi l'occasion pour rappeler les bonnes pratiques de prévention pour la sauvegarde de vos données personnelles sur le web.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoicharron.com, donner les bonnes astuces pour réussir sa rentrée numérique à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, mardi.

Les liens utiles: