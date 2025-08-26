 Aller au contenu
Les trucs à savoir pour bien s'équiper pour la rentrée

le 26 août 2025 11:46

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les trucs à savoir pour bien s'équiper pour la rentrée
François Charron / Cogeco Média

En cette semaine de rentrée scolaire, on vous livre des conseils pour s'équiper numériquement pour le retour au travail ou à l'école. 

C'est aussi l'occasion pour rappeler les bonnes pratiques de prévention pour la sauvegarde de vos données personnelles sur le web. 

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoicharron.com, donner les bonnes astuces pour réussir sa rentrée numérique à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, mardi.

Les liens utiles: 

