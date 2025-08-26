La Dre Julie St-Pierre a quitté la province...

A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec? Chose certaine, des médecins commencent à le croire…

Écoutez la Dre Julie St-Pierre, pédiatre, professeur à l’Université McGill et spécialiste en obésité infantile, qui a quitté la province pour s’établir dans l’État de New York, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle travaillait auparavant à la clinique 180, qui lutte contre l'obésité infantile.