Société
La Dre Julie St-Pierre a quitté la province...

A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec?

par 98.5

0:00
14:02

Entendu dans

Radio textos

le 26 août 2025 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Selon Julie St-Pierre, 80% des maladies chroniques sont originaires de l'obésité. / Adobe Stock

A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec? Chose certaine, des médecins commencent à le croire… 

Écoutez la Dre Julie St-Pierre, pédiatre, professeur à l’Université McGill et spécialiste en obésité infantile, qui a quitté la province pour s’établir dans l’État de New York, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle travaillait auparavant à la clinique 180, qui lutte contre l'obésité infantile.

«Dans le fond, il y a beaucoup de gens sur le terrain qui continuent de travailler très fort pour améliorer l'offre de services auprès des patients. C'est certain que le refus du ministère de la Santé de reconnaître la maladie au Québec, pour moi, c'est un échec pour la société. Ça a clairement joué en faveur de mon départ [aux États-Unis].» 

Julie St-Pierre

Elle souligne que 80 % des maladies chroniques sont originaires de l'obésité.

