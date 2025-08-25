Duel controversé à New York

Écoutez l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jerremy Filosa commenter l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Blue Jays démolissent les Twins du Minnesota 10-4;
- Les ex-amateurs des Expos appuient les Blue Jays;
- Tennis: Victoria Mboko, blessée au poignet, s’incline au premier tour de l’US Open;
- Pas de descripteur ni d'analyste pour certains matchs de tennis sur les ondes de TSN;
- Le Russe Daniil Medvedev avait raison de se plaindre à New York, mais il a été disgracieux par la suite
- Kirby Dach, des Canadiens, reprend l’entraînement à Brossard;
- L'association de Kim Clavel avec le promoteur Jake Paul (MVP) pour sa carrière internationale.