Duel controversé à New York

Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?

par 98.5 Sports

le 25 août 2025 21:34

Jeremy Filosa
Jean-Francois Baril
L'arbitre Greg Allensworth et Daniil Medvedev. / AP/Adam Hunger

Écoutez l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jerremy Filosa commenter l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Blue Jays démolissent les Twins du Minnesota 10-4;
  • Les ex-amateurs des Expos appuient les Blue Jays;
  • Tennis: Victoria Mboko, blessée au poignet, s’incline au premier tour de l’US Open;
  • Pas de descripteur ni d'analyste pour certains matchs de tennis sur les ondes de TSN;
  • Le Russe Daniil Medvedev avait raison de se plaindre à New York, mais il a été disgracieux par la suite
  • Kirby Dach, des Canadiens,  reprend l’entraînement à Brossard;
  • L'association de Kim Clavel avec le promoteur Jake Paul (MVP) pour sa carrière internationale.
