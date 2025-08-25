Affrontement en vue?

L'acquittement des cinq membres d'Équipe Canada junior 2018 lors de leur procès pour viol il y a quelques semaines pourrait-il mener à une guerre entre l'Association des joueurs de la LNH et la LNH?
Malgré l'acquittement, la LNH refuse leur réintégration immédiate.
Écoutez Alexandre Pratt, de La Presse, brosser le portrait de la situation au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
La LNH refuse la réintégration des cinq joueurs, invoquant une règle de la convention collective, ce que le syndicat conteste.
«Il y a une règle qui dit que le commissaire a le pouvoir de suspendre, d'expulser ou d'imposer une amende à un joueur pour une conduite préjudiciable à la Ligue nationale. Et ça, c'est indépendant d'un verdict judiciaire.»
Les sujets discutés
- L’enjeu soulève des questions juridiques et morales sur la réhabilitation des joueurs;
- Le syndicat dit que ce n'est pas normal que les joueurs n'aient pas le droit de jouer vu qu'ils n'ont pas été reconnus coupables;
- Même si on leur permettait de revenir, quelle équipe serait prête à embaucher un joueur qui pourrait nui à sa réputation.