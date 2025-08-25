Affrontement en vue?

L'acquittement des cinq membres d'Équipe Canada junior 2018 lors de leur procès pour viol il y a quelques semaines pourrait-il mener à une guerre entre l'Association des joueurs de la LNH et la LNH?

Malgré l'acquittement, la LNH refuse leur réintégration immédiate.

Écoutez Alexandre Pratt, de La Presse, brosser le portrait de la situation au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

La LNH refuse la réintégration des cinq joueurs, invoquant une règle de la convention collective, ce que le syndicat conteste.