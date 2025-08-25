Premier triomphe après 164 tournois

Le golfeur britannique Tommy Fleetwood a remporté le premier tournoi de la PGA de sa carrière, dimanche, à son 164e tournoi.

Écoutez Yohann Benson, golfeur professionnel du Club de Golf Le Mirage et spécialiste golf à RDS, à ce sujet au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

