Premier triomphe après 164 tournois

Le golfeur britannique Tommy Fleetwood a remporté le premier tournoi de la PGA de sa carrière, dimanche, à son 164e tournoi.
Écoutez Yohann Benson, golfeur professionnel du Club de Golf Le Mirage et spécialiste golf à RDS, à ce sujet au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un premier triomphe pour Tommy Fleetwood à l'âge de 34 ans;
- Yohann Benson parle des élans de golf des joueurs de hockey Alexandre Carrier, Jonathan Huberdeau et Lane Hutson.
- Des personnalités sportives soulignent la victoire de Tommy Fleetwood.