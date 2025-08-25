«Ovi, c'est le meilleur ami de tout le monde» -Pierre-Luc Dubois

Après une saison de misère à Los Angeles, le Québécois Pierre-Luc Dubois a relancé sa carrière avec les Capitals de Washington, avec une saison de 66 points, dont 20 buts.
Écoutez Pierre-Luc Dubois parler de sa saison et du nouveau roi des buts inscrits dans la LNH au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Sa relance à Washington: «Ça a été une super bonne saison, mais je pense faire encore mieux cette saison».
- La chasse au record de Wayne Gretzky par Alexander Ovechkin
- Sa relation avec Ovechkin: «Ovi, c'est le meilleur ami de tout le monde»
- Son évaluation des Canadiens de Montréal: «Les Canadiens, c'est une équipe excitante. Leur plus grand défi: passer au prochain niveau.»
- La Fondation Pierre-Luc Dubois, en partenariat avec l’Association des joueurs de la LNH et la Girls and Dream Foundation.