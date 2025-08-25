«Ovi, c'est le meilleur ami de tout le monde» -Pierre-Luc Dubois

Après une saison de misère à Los Angeles, le Québécois Pierre-Luc Dubois a relancé sa carrière avec les Capitals de Washington, avec une saison de 66 points, dont 20 buts.

Écoutez Pierre-Luc Dubois parler de sa saison et du nouveau roi des buts inscrits dans la LNH au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés