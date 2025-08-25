 Aller au contenu
Hockey

«Ovi, c'est le meilleur ami de tout le monde» -Pierre-Luc Dubois

par 98.5 Sports

le 25 août 2025 18:45

Louis Jean
Louis Jean
Alexander Ovechkin et Pierre-Luc Dubois. / AP/Nick Wass

Après une saison de misère à Los Angeles, le Québécois Pierre-Luc Dubois a relancé sa carrière avec les Capitals de Washington, avec une saison de 66 points, dont 20 buts.

Écoutez Pierre-Luc Dubois parler de sa saison et du nouveau roi des buts inscrits dans la LNH au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Sa relance à Washington: «Ça a été une super bonne saison, mais je pense faire encore mieux cette saison».
  • La chasse au record de Wayne Gretzky par Alexander Ovechkin
  • Sa relation avec Ovechkin: «Ovi, c'est le meilleur ami de tout le monde»
  • Son évaluation des Canadiens de Montréal: «Les Canadiens, c'est une équipe excitante. Leur plus grand défi: passer au prochain niveau.»
  • La Fondation Pierre-Luc Dubois, en partenariat avec l’Association des joueurs de la LNH et la Girls and Dream Foundation.
