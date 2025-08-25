Relations économiques Canada-États-Unis

Le premier ministre Mark Carney est en Europe depuis quelques jours et il a fait plusieurs apparitions d'importance en Ukraine et en Pologne.
Écoutez Dimitri Soudas commenter cette situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- La présence de Mark Carney auprès du président de l'Ukraine lors de la fête nationale du pays;
- Le Canada parle d'une aide de 22 milliards$ à l'Ukraine;
- La stratégie diplomatique du Canada en Europe: «Une offensive diplomatique ciblée sur trois priorités défense, commerce, énergie»;
- La concurrence avec les États-Unis sur le gaz naturel liquéfié;
- Le paradoxe Ottawa-Washington concernant plus d’un milliard de dollars de contrats publics octroyés à des entreprises américaines.