Le festival du film francophone d’Angoulême en France, qui se tient du 25 au 30 août 2025, rend hommage au Québec.
Écoutez Catherine Beauchamp, présente à l'évènement, en brosser le portrait, lundi au micro de Philippe Cantin.
«C'est un climat très détendu. On est vraiment loin du Festival de Cannes. Et il n'y avait pas de festival de films francophones en France. Il y en avait en Allemagne, il y en avait à Namur, en Belgique. Nous, on en avait un au Québec, mais en France, rien qui contenait uniquement des films francophones.»