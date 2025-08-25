 Aller au contenu
Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

François Legault pourrait être appelé à témoigner à la commission Gallant

par 98.5

0:00
7:27

Entendu dans

La commission

le 25 août 2025 12:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
François Legault pourrait être appelé à témoigner à la commission Gallant
La commission / Cogeco Média

Après Geneviève Guilbault, de nouveaux ministres sont attendus devant la commission Gallant cette semaine. On pourra notamment entendre Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et Sonia Lebel, Présidente du Conseil du trésor. 

Aujourd'hui la commission a aussi démontré son intérêt pour entendre le témoignage du premier ministre du Québec François Legault en lien avec le déploiement de la plateforme SAAQclic.

Si le chef du gouvernement est amené à témoigner, il deviendrait le premier premier ministre à participer de la sorte à une commission d'enquête publique. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les nouvelles liées à la commission Gallant, lundi.

«À partir du moment où la commission Gallant confirme publiquement son intérêt pour entendre monsieur Legault, c'est que ça va être très difficile pour la commission de justifier le fait qu'il ne participe pas à la commission.»

Nathalie Normandeau

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
La commission
Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
0:00
9:50
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
La commission
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
0:00
17:02

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Karaoké dans les voitures: comment ça marche?
Un nouveau concept
Karaoké dans les voitures: comment ça marche?
La peluche Labubu: «C’est le principe de la boîte mystère...»
La folie au Canada
La peluche Labubu: «C’est le principe de la boîte mystère...»
Le scandale Norbourg a 20 ans: «Le plus grand scandale de fraude au Québec»
la GRC menait une vaste perquisition
Le scandale Norbourg a 20 ans: «Le plus grand scandale de fraude au Québec»
Un test antiwokisme pour les enseignants qui veulent enseigner en Oklahoma
Une sorte d’examen idéologique avant l’embauche
Un test antiwokisme pour les enseignants qui veulent enseigner en Oklahoma
Menace de la Garde nationale à Chicago et New York: «Trump en prend avantage»
Le président américain pourrait la déployer
Menace de la Garde nationale à Chicago et New York: «Trump en prend avantage»
«L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité en Europe»
Visite de Mark Carney
«L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité en Europe»
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
Discussion
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation
Fermeture de l'autoroute 40 à Berthierville
Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation
Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
Commission Gallant
Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
Secteur Bridge-Bonaventure
800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
«On se sert des étudiants comme monnaie d'échange en ce moment» -Pascale Déry
Bras de fer entre le Collège LaSalle et Québec
«On se sert des étudiants comme monnaie d'échange en ce moment» -Pascale Déry
«Trump passe dans une autre catégorie» -Luc Ferrandez
Politique américaine
«Trump passe dans une autre catégorie» -Luc Ferrandez
Le streamer est «tombé dans une espèce de spirale d'abus puis de destruction»
Affaire Jean Pormanov
Le streamer est «tombé dans une espèce de spirale d'abus puis de destruction»
Indépendance du Québec: on tend le micro à des jeunes dans le camp du NON!
Après une discussion avec le camp du OUI
Indépendance du Québec: on tend le micro à des jeunes dans le camp du NON!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00