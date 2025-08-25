Fiasco SAAQclic

Après Geneviève Guilbault, de nouveaux ministres sont attendus devant la commission Gallant cette semaine. On pourra notamment entendre Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et Sonia Lebel, Présidente du Conseil du trésor.

Aujourd'hui la commission a aussi démontré son intérêt pour entendre le témoignage du premier ministre du Québec François Legault en lien avec le déploiement de la plateforme SAAQclic.

Si le chef du gouvernement est amené à témoigner, il deviendrait le premier premier ministre à participer de la sorte à une commission d'enquête publique.

