«L’enfant vieux» du sociologue Stéphane Kelly

Dans L’Enfant vieux, paru en 2025, le sociologue et auteur Stéphane Kelly analyse la perte d’autonomie des enfants au Québec, exacerbée par la surprotection parentale, la surexposition au virtuel (cellulaires, réseaux sociaux) et l’évolution vers une « culture thérapeutique » depuis les années 1990.

Il souligne l’importance d’un encadrement parental équilibré, d’une socialisation accrue hors du foyer, et appelle à un chantier collectif impliquant familles, écoles et communautés pour restaurer l’autonomie et la résilience des jeunes.

Écoutez le sociologue Stéphane Kelly, auteur du livre «L’enfant vieux», discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos.