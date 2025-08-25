L’entreprise québécoise Stingray voit grand

L’entreprise québécoise Stingray espère voir son système de karaoké intégré être installé dans des dizaines de millions de véhicules d’ici 10 ans.

La société cotée en bourse, qui appartient à l'homme d'affaires Eric Boyko, est déjà intégrée dans des voitures de marques comme BYD, Audi et Mercedez.

Du karaoké dans les voitures... sommes-nous vraiment rendus-là?

Écoutez le directeur relations avec la communauté et la sécurité routière CAA-Québec, André Durocher, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos.