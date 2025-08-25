 Aller au contenu
L’entreprise québécoise Stingray voit grand

Du karaoké dans les voitures, sommes-nous vraiment rendus là?

le 25 août 2025 10:58

Marie-Eve Tremblay
L’entreprise québécoise Stingray espère voir son système de karaoké intégré être installé dans des dizaines de millions de véhicules d’ici 10 ans. / Prostock-studio / Adobe

L’entreprise québécoise Stingray espère voir son système de karaoké intégré être installé dans des dizaines de millions de véhicules d’ici 10 ans.

La société cotée en bourse, qui appartient à l'homme d'affaires Eric Boyko, est déjà intégrée dans des voitures de marques comme BYD, Audi et Mercedez.

Écoutez le directeur relations avec la communauté et la sécurité routière CAA-Québec, André Durocher, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos.

