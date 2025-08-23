 Aller au contenu
Record d'assistance

Capitales de Québec: «Les gens qui viennent au stade ont plus que du baseball»

par 98.5

le 23 août 2025 09:14

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Capitales de Québec: «Les gens qui viennent au stade ont plus que du baseball»
Un joueur de baseball en action / La Presse Canadienne

Les Capitales de Québec s'apprêtent à fracasser son record d'assistance. À la fin de la saison, le club aura présenté une trentaine de matchs à guichet fermé sur les 48 parties disputées à domicile.

Qu'est-ce qui explique le succès de l'équipe auprès des partisans?

Écoutez Charles Demers, président et co-proprétaire des Capitales de Québec, en discuter avec Valérie Beaudoin et Jean-François Baril.

«Au cours des dernières années, on a été en mesure de renouveler complètement notre clientèle. Notre slogan, c'est «plus que du baseball». Les gens qui viennent au stade ont plus que du baseball. Il y a des feux d'artifices, une zone familiale avec des jeux gonflables, de la crème glacée, du maquillage pour les enfants, une mascotte. Avant le match, il y a un genre de tailgate, de la musique. On en a vraiment pour tous les goûts et je pense que c'est ce qui fait le bonheur des partisans.»

Charles Demers

