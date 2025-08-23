Les Capitales de Québec s'apprêtent à fracasser son record d'assistance. À la fin de la saison, le club aura présenté une trentaine de matchs à guichet fermé sur les 48 parties disputées à domicile.

Qu'est-ce qui explique le succès de l'équipe auprès des partisans?

Écoutez Charles Demers, président et co-proprétaire des Capitales de Québec, en discuter avec Valérie Beaudoin et Jean-François Baril.