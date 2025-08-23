Les Capitales de Québec s'apprêtent à fracasser son record d'assistance. À la fin de la saison, le club aura présenté une trentaine de matchs à guichet fermé sur les 48 parties disputées à domicile.
Qu'est-ce qui explique le succès de l'équipe auprès des partisans?
Écoutez Charles Demers, président et co-proprétaire des Capitales de Québec, en discuter avec Valérie Beaudoin et Jean-François Baril.
«Au cours des dernières années, on a été en mesure de renouveler complètement notre clientèle. Notre slogan, c'est «plus que du baseball». Les gens qui viennent au stade ont plus que du baseball. Il y a des feux d'artifices, une zone familiale avec des jeux gonflables, de la crème glacée, du maquillage pour les enfants, une mascotte. Avant le match, il y a un genre de tailgate, de la musique. On en a vraiment pour tous les goûts et je pense que c'est ce qui fait le bonheur des partisans.»