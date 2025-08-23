 Aller au contenu
Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

Geneviève Guilbault à la Commission Gallant: «Sa version a été mise à mal»

par 98.5

0:00
10:28

Entendu dans

Même le week-end

le 23 août 2025 07:42

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Geneviève Guilbault à la Commission Gallant: «Sa version a été mise à mal»
Geneviève Guilbault lors d'un point de presse sur la SAAQ en août / La Presse Canadienne

Ce fût une semaine chargée à la commission Gallant, qui cherche à faire la lumière sur les dépassements de coûts du projet SAAQclic.

Deux ministres ont témoigné, soit François Bonnardel, qui était à la tête du ministère des Transports jusqu'en 2022 et l'actuelle ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Les déclarations de cette dernière ont d'ailleurs retenu l'attention.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui revient sur les moments forts de son témoignage au micro de Valérie Beaudoin. 

«Elle dit qu'elle ne savait rien avant 2025. Or, elle a été informée en 2023, preuve à l'appui via des documents déposés devant la commission, qu'il y avait des dépassements de coûts. [...] Ça a été un moment plus difficile pour elle. Elle était beaucoup moins confiante qu'au début de son témoignage.»

Philippe Bonneville

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
0:00
12:10
«L'étau se resserre sur François Bonnardel» -Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«L'étau se resserre sur François Bonnardel» -Nathalie Normandeau
0:00
12:08

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Qu'est-ce qui se cache derrière le bonheur des enfants?
Rapport 2025 de l'UNICEF
Qu'est-ce qui se cache derrière le bonheur des enfants?
Iván Jaime avec le CF Montréal: «Un joueur d'impact qui s'amène»
En prêt avec option d'achay
Iván Jaime avec le CF Montréal: «Un joueur d'impact qui s'amène»
Contre-tarifs retirés: «On veut réduire les tensions avec Donald Trump»
La revue de presse de Valérie Beaudoin
Contre-tarifs retirés: «On veut réduire les tensions avec Donald Trump»
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
Boisson fermentée à base de thé sucré
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
Air Canada: la grève se poursuit malgré l'ordonnance du fédéral
Le syndicat contestera la décision du gouvernement
Air Canada: la grève se poursuit malgré l'ordonnance du fédéral
«Ça fait 20 ans que je roule des makis» -Geneviève Everell, alias Miss Sushi
Club du dimanche
«Ça fait 20 ans que je roule des makis» -Geneviève Everell, alias Miss Sushi
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Au cours de l'été
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Musique: l'extrême popularité du jeu de société Hitster
Déjà vendu dans une cinquantaine de pays
Musique: l'extrême popularité du jeu de société Hitster
Le chef Oussama Ben Tanfous cuisine du poulet en formule brunch...
Chronique épicurienne
Le chef Oussama Ben Tanfous cuisine du poulet en formule brunch...
Intervention d’Ottawa dans le conflit chez Air Canada: «C'est une aberration»
La ministre ordonne le retour au travail
Intervention d’Ottawa dans le conflit chez Air Canada: «C'est une aberration»
La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
Une pratique répandue au Québec
La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
«Neuville, une magnifique petite ville à 20 minutes de Québec»
Chronique Arpents verts
«Neuville, une magnifique petite ville à 20 minutes de Québec»
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
L'eau potable, un problème grandissant au Québec
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
Plusieurs Canadiens sont au bout de la corde
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Même le week-end
En direct
Même le week-end
En ondes jusqu’à 11:00