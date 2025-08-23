Fiasco SAAQclic

Ce fût une semaine chargée à la commission Gallant, qui cherche à faire la lumière sur les dépassements de coûts du projet SAAQclic.
Deux ministres ont témoigné, soit François Bonnardel, qui était à la tête du ministère des Transports jusqu'en 2022 et l'actuelle ministre des Transports Geneviève Guilbault.
Les déclarations de cette dernière ont d'ailleurs retenu l'attention.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui revient sur les moments forts de son témoignage au micro de Valérie Beaudoin.
«Elle dit qu'elle ne savait rien avant 2025. Or, elle a été informée en 2023, preuve à l'appui via des documents déposés devant la commission, qu'il y avait des dépassements de coûts. [...] Ça a été un moment plus difficile pour elle. Elle était beaucoup moins confiante qu'au début de son témoignage.»