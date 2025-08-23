Fiasco SAAQclic

Ce fût une semaine chargée à la commission Gallant, qui cherche à faire la lumière sur les dépassements de coûts du projet SAAQclic.

Deux ministres ont témoigné, soit François Bonnardel, qui était à la tête du ministère des Transports jusqu'en 2022 et l'actuelle ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Les déclarations de cette dernière ont d'ailleurs retenu l'attention.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui revient sur les moments forts de son témoignage au micro de Valérie Beaudoin.