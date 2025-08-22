 Aller au contenu
Hockey
Les gardiens québécois sont de plus en plus rares

«Au Québec, on ne développe pas suffisamment de gardiens de but de gros gabarit»

«Au Québec, on ne développe pas suffisamment de gardiens de but de gros gabarit»
Samuel Montembeault est le dernier gardien québécois dans la LNH. / AP Photo/Nick Wass

Il ne reste qu’un seul gardien de but québécois établi dans la LNH: Samuel Montembeault. Pourtant, le Québec a toujours été une véritable pépinière de gardiens, ayant vu éclore de grands noms à cette position, comme Jacques Plante, Patrick Roy, Martin Brodeur ou Marc-André Fleury.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette triste situation?

Écoutez Jimmy Waite, entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago, parler du développement des gardiens au Québec avec Meeker Guerrier.

«Au Québec, on ne développe pas assez de gardiens de but au gros gabaris. Je n'ai rien contre les petits gardiens de but, mais au bout de la ligne, on se fera pas de cachettes: on a besoin de grosseur dans les buts.»

Jimmy Waite

Autres sujets abordés:

  • Après seulement 56 matchs avec les Blackhwaks de Chicago, Frank Nazar a signé jeudi un contrat de 7 ans d'une valeur de 46 millions de dollars.
  • Connor Bedard a-t-il trop de pression sur les épaules?
