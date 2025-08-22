Les gardiens québécois sont de plus en plus rares

Il ne reste qu’un seul gardien de but québécois établi dans la LNH: Samuel Montembeault. Pourtant, le Québec a toujours été une véritable pépinière de gardiens, ayant vu éclore de grands noms à cette position, comme Jacques Plante, Patrick Roy, Martin Brodeur ou Marc-André Fleury.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette triste situation?

Écoutez Jimmy Waite, entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago, parler du développement des gardiens au Québec avec Meeker Guerrier.