Un nouveau lanceur pour les Jays

Shane Bieber fait ses débuts avec les Blue Jays face aux Marlins de Miami

0:00
14:01

Les amateurs de sports

le 22 août 2025 20:38

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Alex Agostino
Alex Agostino
Shane Bieber fait ses débuts avec les Blue Jays face aux Marlins de Miami
Bieber a manqué les 16 derniers mois en raison d'une opération de Tommy John. / AP Photo/Marta Lavandier

Le lanceur Shane Bieber a fait ses débuts avec les Blue Jays de Toronto, vendredi, face aux Marlins de Miami.

Le joueur acquis à la date limite des transactions a disputé son premier match dans la MLB depuis 2024. 

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au Réseau Cogeco, Alex Agostino, analyser le premier match de Bieber avec les Blue Jays.

Autres sujets abordés:

  • Vladimir Guerrero Jr. a raté un 3e match de suite vendredi en raison d'une inflammation des ischio-jambiers;
  • Samuel Basallo signe un contrat de 8 ans et 67 M$ après seulement 4 matchs dans les majeures;
  • Juan Soto affirme que les Mets en difficulté sont toujours une équipe de séries éliminatoires.
