Un nouveau lanceur pour les Jays

Le lanceur Shane Bieber a fait ses débuts avec les Blue Jays de Toronto, vendredi, face aux Marlins de Miami.

Le joueur acquis à la date limite des transactions a disputé son premier match dans la MLB depuis 2024.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au Réseau Cogeco, Alex Agostino, analyser le premier match de Bieber avec les Blue Jays.

