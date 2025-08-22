Table ronde sur la NFL

Meeker Guerrier a reçu vendredi dernier trois spécialistes de la NFL pour discuter de fantasy football.
Écoutez cette table ronde avec Marc-André Chaloux, coanimateur du podcast Le sac du quart, Renaud Bourbonnais, descripteur de football à RDS, et Geneviève Tardif, chroniqueuse sportive et experte NFL, aux Amateurs de sports.
Parmi les sujets abordés:
- Qu'est-ce que le fantasy football?
- Qui sont les favoris pour le Super Bowl?
- Les joueurs à surveiller dans la NFL cette saison;
- Deux cas à surveiller d'ici le début de la saison en NFL.