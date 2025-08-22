Le prochain objectif de son entraîneuse

Victoria Mboko, 18 ans, a causé la surprise en remportant l'Omnium Banque Nationale à Montréal. La jeune athlète fera son retour au jeu à l'US Open face à Barbora Krejcikova.

Mboko sera-t-elle en mesure de répéter ses exploits de Montréal?

Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado Sur la ligne, analyser ce qui attend les Canadiens à l’US Open.