Le prochain objectif de son entraîneuse

Victoria Mboko, 18 ans, a causé la surprise en remportant l'Omnium Banque Nationale à Montréal. La jeune athlète fera son retour au jeu à l'US Open face à Barbora Krejcikova.
Mboko sera-t-elle en mesure de répéter ses exploits de Montréal?
Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado Sur la ligne, analyser ce qui attend les Canadiens à l’US Open.
« Mboko évoluait dans une bulle à Montréal, affrontant des joueuses qui revenaient à la compétition après Wimbledon, souvent après une période de vacances — je pense notamment à Coco Gauff. Ce n’est pas la même situation à l’US Open, le dernier Grand Chelem de la saison. Évidemment, beaucoup d’enjeux pour de nombreux joueurs : la place de numéro un, tant chez les hommes que chez les femmes, est en jeu cette année à New York, donc le contexte sera différent. Cela dit, je pense que l’objectif évoqué par Nathalie et Ozias, d’atteindre le top 10, est tout à fait réaliste. Maintenant, à quelle vitesse pourra-t-elle y parvenir ? »
Autres sujets abordés:
- Édition record pour l'Omnium Banque Nationale;
- On commente la reconstruction du CF Montréal.