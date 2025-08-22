 Aller au contenu
Football
Une fiche inférieure à .500

Alouettes: «Ce n’est pas encore le moment de peser sur le bouton de panique»

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 août 2025 19:06

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Alouettes: «Ce n’est pas encore le moment de peser sur le bouton de panique»
Bruno Heppell / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal ont subi une quatrième défaite consécutive jeudi, face aux Blue Bombers de Winnipeg. Il s’agit de la première série de quatre revers pour les Moineaux depuis 2023.

Ce passage à vide s’explique en partie par les nombreuses blessures qui frappent l’équipe de Jason Maas, notamment au poste de quart-arrière, où c’est le quatrième dans la hiérarchie qui doit maintenant être titulaire.

Écoutez Bruno Heppell, expert football chez Cogeco et RDS, analyser la situation chez les Alouettes de Montréal au micro de Meeker Guerrier.

«Ce n’est pas le moment de peser sur le bouton de panique, parce qu'on a beau avoir une fiche déficitaire présentement, on est quand même deuxième dans notre section parce qu’Ottawa et Toronto ne gagnent pas. Donc, tu sais, en fin de compte, là, tant et si longtemps que ça, c'est le cas. Il n'y a pas de raison de précipiter des retours aux jeux. Moi, j'aime mieux qu'on prenne notre temps avec les retours aux jeux.»

Bruno Heppell

En ondes jusqu’à 21:00