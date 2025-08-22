Une fiche inférieure à .500

Les Alouettes de Montréal ont subi une quatrième défaite consécutive jeudi, face aux Blue Bombers de Winnipeg. Il s’agit de la première série de quatre revers pour les Moineaux depuis 2023.

Ce passage à vide s’explique en partie par les nombreuses blessures qui frappent l’équipe de Jason Maas, notamment au poste de quart-arrière, où c’est le quatrième dans la hiérarchie qui doit maintenant être titulaire.

Écoutez Bruno Heppell, expert football chez Cogeco et RDS, analyser la situation chez les Alouettes de Montréal au micro de Meeker Guerrier.