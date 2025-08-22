Spectacle Sinatra symphonique

Le chanteur Marc Hervieux retrouvera le public aux côtés de l’Orchestre FILM harmonique en début d’année 2026, à l'occasion d'un spectacle hommage à une légende de la musique, Frank Sinatra!

Il partagera la scène avec Marie-Ève Janvier lors de ce spectacle intitulé Sinatra symphonique.

Écoutez Marc Hervieux, chanteur, animateur et directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, en discuter, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.