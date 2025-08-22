Une pratique répandue dans les couples

Êtes-vous pour ou contre le fait de géolocaliser son partenaire dans un couple?
Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée discuter du phénomène avec Marie-Eve Tremblay vendredi à Radio textos.
«C'est un sujet clivant. Pourquoi je le fais? Ça répond à quel besoin? Il y a des couples pour qui là, c'est la transparence à tout prix. Ils se donnent leur code, leur mot de passe. Il n'y a pas de cachette. [...] Dans mon bureau, je travaille beaucoup dans l'infidélité, la trahison et la géolocalisation, elle a deux fonctions: restaurer la confiance ou engraisser la méfiance.»