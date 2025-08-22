Décès d’un streamer en direct

Un streamer français connu sous le nom de Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il était en direct sur la plateforme de diffusion Kick depuis 12 jours.

L'homme de 46 ans était connu pour se faire malmener pas ses acolytes, parfois très violemment, le tout devant des milliers d'internautes.

Les spectateurs de la plateforme payaient pour voir Jean Pormanove se faire frapper, insulter, et torturer psychologiquement par ses compagnons.

L'autopsie réalisée sur sa dépouille n'a fait aucun lien entre sa mort et des séquelles traumatiques.

Cet événement soulève l'indignation et plusieurs questions. Pourquoi regarde-t-on et paie-t-on pour voir ces scènes tordues ?

Écoutez Laurence Grondin-Robillard, doctorante en communication, chargée de cours et professeure associée à l’École des médias de l’UQAM réagir au phénomène dans l'émission de Marie-Eve Tremblay.