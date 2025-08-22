Un suspect a été arrêté jeudi par le SPVM à la suite de voies de fait graves commises à l’endroit d’un homme âgé de 72 ans à la station de métro Pie-IX mardi.

Un conflit verbal aurait éclaté entre les deux parties à l'intérieur d'un wagon.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel révéler des détails concernant cette sauvage agression survenue mardi dans le métro.