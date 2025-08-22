 Aller au contenu
Justice et faits divers
Dans le métro

Agression d'un homme de 72 ans: un jeune de 17 ans arrêté

par 98.5

0:00
4:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 août 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Agression d'un homme de 72 ans: un jeune de 17 ans arrêté
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un suspect a été arrêté jeudi par le SPVM à la suite de voies de fait graves commises à l’endroit d’un homme âgé de 72 ans à la station de métro Pie-IX mardi.

Un conflit verbal aurait éclaté entre les deux parties à l'intérieur d'un wagon.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel révéler des détails concernant cette sauvage agression survenue mardi dans le métro.

«Selon ce que j'ai pu avoir comme informations, la victime aurait demandé au jeune d'enlever ses pieds sur le banc dans le métro. Et là, il y aurait eu un échange entre les deux. Le conflit aurait escaladé dans le wagon. Le monsieur de 72 ans serait sorti à la station Pie-IX et le jeune l'aurait suivi sans que le monsieur ne le voie trop. Il lui aurait donné un violent coup à la tête.»

Bénédicte Lebel

L’individu de 17 ans doit demeurer détenu jusqu’à sa comparution devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec vendredi.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Septuagénaire battu: «Une attaque violente malheureuse, mais un cas isolé»
Lagacé le matin
Septuagénaire battu: «Une attaque violente malheureuse, mais un cas isolé»
0:00
4:11
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
La commission
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
0:00
4:50

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Frais remboursés par Air Canada: «Les clients encore un peu dans le flou»
Vols annulés en raison du conflit de travail
Frais remboursés par Air Canada: «Les clients encore un peu dans le flou»
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Champion de la NBA
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du vendredi 22 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du vendredi 22 août
Phénix: un film très personnel sur le service militaire
Les impacts sur la famille
Phénix: un film très personnel sur le service militaire
SAAQclic: «L'entourage de François Bonnardel n'a pas été très proactif»
Témoignage à la commission Gallant
SAAQclic: «L'entourage de François Bonnardel n'a pas été très proactif»
Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
Nouvelle semaine, nouveau quart-arrière
Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
«Boulevard Pérusse»
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Nouvelle opération militaire
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Bas niveaux des réservoirs d'Hydro-Québec : «Ça pourrait nous coûter cher»
L’électricité n'est pas inépuisable...
Bas niveaux des réservoirs d'Hydro-Québec : «Ça pourrait nous coûter cher»
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Lagacé le matin
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Mouvement de société sur les réseaux sociaux
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Lagacé le matin
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00