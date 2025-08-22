Un suspect a été arrêté jeudi par le SPVM à la suite de voies de fait graves commises à l’endroit d’un homme âgé de 72 ans à la station de métro Pie-IX mardi.
Un conflit verbal aurait éclaté entre les deux parties à l'intérieur d'un wagon.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel révéler des détails concernant cette sauvage agression survenue mardi dans le métro.
«Selon ce que j'ai pu avoir comme informations, la victime aurait demandé au jeune d'enlever ses pieds sur le banc dans le métro. Et là, il y aurait eu un échange entre les deux. Le conflit aurait escaladé dans le wagon. Le monsieur de 72 ans serait sorti à la station Pie-IX et le jeune l'aurait suivi sans que le monsieur ne le voie trop. Il lui aurait donné un violent coup à la tête.»
L’individu de 17 ans doit demeurer détenu jusqu’à sa comparution devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec vendredi.