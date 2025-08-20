Station Pie-IX à Montréal

Un homme de 72 ans se trouvait dans un état critique, mercredi, après avoir été attaqué dans le métro de Montréal en après-midi la veille.

Vers 13 h 30, la police de Montréal a reçu plusieurs appels au sujet d'une bagarre entre deux hommes à la station Pie-IX, située dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

