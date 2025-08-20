Station Pie-IX à Montréal

Un homme de 72 ans se trouvait dans un état critique, mercredi, après avoir été attaqué dans le métro de Montréal en après-midi la veille.
Vers 13 h 30, la police de Montréal a reçu plusieurs appels au sujet d'une bagarre entre deux hommes à la station Pie-IX, située dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point avec Patrick Lagacé mercredi.
«Ça aurait débuté dans un train pour finalement se déplacer sur le quai. Selon plusieurs témoins, les deux hommes s'insultaient. À un moment donné, le septuagénaire serait sorti sur le quai et l'autre l'aurait suivi. Le suspect se serait mis à le frapper à plusieurs reprises au haut du corps.»
Le septuagénaire a été transporté à l'hôpital. Au moment d'écrire ces lignes, il luttait pour sa vie.
Le suspect, lui, est toujours au large.
Autres sujets abordés:
- Des coups de feu tirés dans Saint-Léonard;
- Témoignages bouleversants de la famille de Fabienne Houde-Bastien, une piétonne happée à mort par le chauffard Vi Trung Ngo, en mai 2023.