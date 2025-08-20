 Aller au contenu
Justice et faits divers
Station Pie-IX à Montréal

Conflit dans le métro: un homme de 72 ans lutte pour sa vie

par 98.5

0:00
5:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Conflit dans le métro: un homme de 72 ans lutte pour sa vie
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un homme de 72 ans se trouvait dans un état critique, mercredi, après avoir été attaqué dans le métro de Montréal en après-midi la veille.

Vers 13 h 30, la police de Montréal a reçu plusieurs appels au sujet d'une bagarre entre deux hommes à la station Pie-IX, située dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point avec Patrick Lagacé mercredi.

«Ça aurait débuté dans un train pour finalement se déplacer sur le quai. Selon plusieurs témoins, les deux hommes s'insultaient. À un moment donné, le septuagénaire serait sorti sur le quai et l'autre l'aurait suivi. Le suspect se serait mis à le frapper à plusieurs reprises au haut du corps.»

Bénédicte Lebel

Le septuagénaire a été transporté à l'hôpital. Au moment d'écrire ces lignes, il luttait pour sa vie.

Le suspect, lui, est toujours au large.

Autres sujets abordés: 

  • Des coups de feu tirés dans Saint-Léonard;
  • Témoignages bouleversants de la famille de Fabienne Houde-Bastien, une piétonne happée à mort par le chauffard Vi Trung Ngo, en mai 2023.
