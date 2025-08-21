Lucien Bouchard a émis quelques commentaires, mercredi, sur un éventuel troisième référendum, quand il faisait la tournée des médias pour les négociations entre les médecins spécialistes du Québec (qu'il représente) et le gouvernement.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter les propos de Lucien Bouchard au micro de Catherine Beauchamp.
L'analyste souligne la perte de crédibilité politique, d’élan et de «souffle» plutôt que de pouvoirs constitutionnels et la Loi sur la clarté référendaire d’Ottawa.
«Et mon interprétation sur les propos de monsieur Bouchard, qui est toujours un souverainiste, c'est le rêve qui s'éloigne. Donc, bref, ce n'est pas que le Québec a perdu des pouvoirs, mais il a perdu des forces. Et dans un combat de longue haleine, perdre des forces, encore une fois, j'interprète monsieur Bouchard... C'est parfois aussi lourd que perdre un article dans la Constitution.»
