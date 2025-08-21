 Aller au contenu
Politique fédérale
Propos de Lucien Bouchard

Référendum: «C'est le rêve qui s'éloigne» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 août 2025 17:39

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Référendum: «C'est le rêve qui s'éloigne» -Dimitri Soudas
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Lucien Bouchard a émis quelques commentaires, mercredi, sur un éventuel troisième référendum, quand il faisait la tournée des médias pour les négociations entre les médecins spécialistes du Québec (qu'il représente) et le gouvernement.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter les propos de Lucien Bouchard au micro de Catherine Beauchamp.

L'analyste souligne la perte de crédibilité politique, d’élan et de «souffle» plutôt que de pouvoirs constitutionnels et la Loi sur la clarté référendaire d’Ottawa.

«Et mon interprétation sur les propos de monsieur Bouchard, qui est toujours un souverainiste, c'est le rêve qui s'éloigne. Donc, bref, ce n'est pas que le Québec a perdu des pouvoirs, mais il a perdu des forces. Et dans un combat de longue haleine, perdre des forces, encore une fois, j'interprète monsieur Bouchard... C'est parfois aussi lourd que perdre un article dans la Constitution.»

Dimitri Soudas

Autre sujet discuté

  • Le premier ministre canadien Mark Carney et le président américain Donald Trump ont repris les discussions sur plusieurs sujets: Ukraine et commerce, notamment.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
La commission
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
0:00
10:01
«L'automne 2025 s'annonce comme le vrai test du modèle Carney»
Le Québec maintenant
«L'automne 2025 s'annonce comme le vrai test du modèle Carney»
0:00
8:14

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La difficulté de concilier travail et famille
Pour les mères
La difficulté de concilier travail et famille
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Prix moyen
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington
Pour observer le travail des polices et militaires
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
Vins américains détruits par la SAQ
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
Une Française menacée d'être expulsée au 1er septembre
Gel de certains programmes d’immigration
Une Française menacée d'être expulsée au 1er septembre
Oasis bientôt en spectacle à Toronto
Tournée mondiale
Oasis bientôt en spectacle à Toronto
Que faire des produits américains entreposés à la SAQ?
Guerre commerciale
Que faire des produits américains entreposés à la SAQ?
«François Bonnardel s'est bien préparé et ça paraît» -Philippe Bonneville
Commission Gallant
«François Bonnardel s'est bien préparé et ça paraît» -Philippe Bonneville
Luguentz Dort a signé le livre d’or de la Ville de Montréal
Actualités sportives
Luguentz Dort a signé le livre d’or de la Ville de Montréal
«J'ai une vision de caricaturiste» -Micheline Lanctôt
Rétrospective Micheline Lanctôt
«J'ai une vision de caricaturiste» -Micheline Lanctôt
Mort du streamer Jean Pormanove: «Il y avait des humiliations horribles»
Raphaël Graven est décédé à l'âge de 46 ans
Mort du streamer Jean Pormanove: «Il y avait des humiliations horribles»
«Le but, c'est diminuer les événements dans quatre ou cinq ans»
Stratégie nationale de prévention en santé
«Le but, c'est diminuer les événements dans quatre ou cinq ans»
Pourquoi les rentrées sont-elles stressantes?
Jeunes étudiants, universitaires, parents
Pourquoi les rentrées sont-elles stressantes?
Le chomage frappe fort chez les jeunes hommes diplômés
Études universitaires
Le chomage frappe fort chez les jeunes hommes diplômés
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 22:30