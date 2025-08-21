Lucien Bouchard a émis quelques commentaires, mercredi, sur un éventuel troisième référendum, quand il faisait la tournée des médias pour les négociations entre les médecins spécialistes du Québec (qu'il représente) et le gouvernement.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter les propos de Lucien Bouchard au micro de Catherine Beauchamp.

L'analyste souligne la perte de crédibilité politique, d’élan et de «souffle» plutôt que de pouvoirs constitutionnels et la Loi sur la clarté référendaire d’Ottawa.