Au moins un enfant sur deux au Québec affirme ressentir la faim dès son arrivée à l’école presque tous les jours.

À quelques jours de la rentrée scolaire, le Club des petits déjeuners est donc inondé de demandes.

Écoutez Judith Barry, co-fondatrice au Club des petits déjeuners, faire le point jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.