Discussion

Le président français Emmanuel Macron a souligné son intention d'aller au bout des procédures judiciaires pour que les personnes ayant relayé de fausses nouvelles sur son épouse en subissent les conséquences.

