Discussion

Le président français Emmanuel Macron a souligné son intention d'aller au bout des procédures judiciaires pour que les personnes ayant relayé de fausses nouvelles sur son épouse en subissent les conséquences.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter, jeudi, à La commission, de Brigitte Marcon, victime depuis plusieurs années de rumeurs selon lesquelles elle serait née homme.
«C'est Candace Owens, une Américaine d'extrême droite, une influenceuse qui a fait une série de vidéos baptisée "Becoming Brigitte". Elle a écrit un livre qui a battu des records de ventes aux États-Unis. Le livre est sorti en janvier, alors c'est absolument ahurissant.»