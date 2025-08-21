Avant la comparution très attendue de l'ancien ministre des Transports François Bonnardel à la Commission Gallant, qui enquête sur le fiasco du projet SAAQclic, c'est son ex-chef de cabinet, Sébastien Lépine, qui témoignait jeudi matin.

Celui-ci s'est porté à la défense de François Bonnardel, qui était le ministre des Transports à l'époque des dépassements de coûts du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, faire le point avec Nathalie Normandeau et Philippe Bonneville jeudi.